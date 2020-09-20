YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

KİLİS HABERLERİ  | 20.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Türkiye'nin Yeşil Masalları İnisiyatifi" konulu program düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte, "Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler ve Kahramanmaraş'ın Yeşil Masalları" sunumları yapıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Hareketlilik Haftasını Kahramanmaraş'ta başlattıklarını belirtti.

Kwaasteniet, bu yılki temalarının yüzde sıfır karbonmonoksit atılımı olduğunu, bu oranın ise Hollanda da bisiklet sürme anlamına geldiğini söyledi.

Türk ve Hollandalı uzmanların "Bu şehirde nasıl bisiklet yolları yapılır" isimli bir rehber hazırladığını aktaran Kwaasteniet, "Bu kitap çıktıktan sonra ilk arayanlardan birisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu sabah sadece Avrupa Hareketlilik Haftası'nı açmak için değil aynı zamanda 'Yeşil Masallar' adlı projenin açılımı için de buradayım. Bu daha çok insanların nasıl inisiyatif alacağıyla ilgilidir. Çevre kirliliğine karşı gelen bu insanların nasıl inisiyatif almaları ve şehri yaşanabilir hale getirmesiyle ilgilidir. Bunun için birçok yaratıcı fikirler gelebilir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratılmasını amaçlayan çeşitli projeler yürütüldüğünü hatırlattı.

Bu konuda dünyada öncü konumda olan Hollanda tarafından başlatılan "Yeşil Masalları İnisiyatifi"ne ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Güngör, "Günümüzde, gittikçe artan dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kent merkezlerinde yaşıyor olması gerçeği, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarını çözme gerekliliği, kentsel alanlara yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım benimsememizi zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hızlandırılmış evlilik yaşıyoruz' 'Hızlandırılmış evlilik yaşıyoruz'
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kilis Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:11
Öğle
12:30
İkindi
15:57
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Zeytin Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.