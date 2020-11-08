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Kahramanmaraş'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kutlu, (37) Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada ayaklarını çapa makinesine kaptırdı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine tarlaya 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çapa makinesinin çarkını spiral ile keserek Kutlu'nun ayaklarını sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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