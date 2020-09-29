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Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 29.09.2020 20:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat C. idaresindeki 46 E 0418 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki E.P. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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