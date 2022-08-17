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Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

17.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.T'nin Kizirli Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 340 kök Hint keneviri ile 62 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kahramanmaraş uyuşturucu hint keneviri

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