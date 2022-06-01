Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ü.C ve Ö.R.K'yi uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı.

Ö.R.K'nin evinde ebeveyn banyosunda oluşturulan alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, saksılarda ekili 9 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ile düzeneğe el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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