YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

01.06.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ü.C ve Ö.R.K'yi uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı.

Ö.R.K'nin evinde ebeveyn banyosunda oluşturulan alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, saksılarda ekili 9 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ile düzeneğe el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar ettiBursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandıAntalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı
Anahtar Kelimeler:
Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:31
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Denizin kenarına sere serpe uzandı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.