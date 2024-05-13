Kahramanmaraş'ta baraj gölüne düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kılavuzlu Barajı Kertel mevkiinde, Samet Öztütün (24) ve nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş'nin (19) içerisinde bulunduğu park halindeki araç, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanarak baraj gölüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ekipleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçtan fırlayan ve hafif yaralanan Hilal Ş'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Baraj gölünde arama yapan su altı arama kurtarma ekipleri, Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı.

Öztütün'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öztütün ve Hilal Ş'nin yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.





