YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 15.11.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. (20), merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yürürken otomobille yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı.

Kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Batı Çevre Yolu bulvarında H.H. (20) ve M.A.Ş'yi (20) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:22
İkindi
15:05
Akşam
17:29
Yatsı
18:47

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Ayşegül Eczanesi
Dulkadiroglu
Gül Eczanesi
Dulkadiroglu
Nil Eczanesi
Dulkadiroglu
Akpınar Eczanesi
Onikisubat
Doğan Eczanesi
Onikisubat
Filiz Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.