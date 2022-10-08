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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

08.10.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Aslan Bey Mahallesi'nde Ö.K. (18) ile K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.K, bıçakla K.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı K.A, kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Ö.K. ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı.

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