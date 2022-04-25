Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oto yıkamada çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto yıkamada çalışan B.B. ile T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, yanında taşıdığı bıçakla B.B'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından T.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz