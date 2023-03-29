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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam edecek

29.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 14 mahallede sürdürüleceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar, Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Hayrullah, Avcılar, Kapıkaya, Çamlıbel, Abdullah Çavuş ve Yunus Emre mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Dereköy, Sakarya, Elmalar, Mehmet Akif, Erkenez ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ünün yıkımı bugün yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Onikişubat mahalle

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