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Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 22 mahallede devam edecek

10.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının, yarın 22 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Dulkadiroğlu ilçesinde Bulanık, Ayaklıcaoluk, Doğanlıkarahasan, Erkenez, Peynirdere, Sümer, Aslanbey Çiftliği, Başdervişli, Yenipınar, Pınarbaşı, Fevzi Paşa, Yeniyurt ve Karacasu Karşıyaka mahalleleri ile Onikişubat ilçesinde Mevlana, Ertuğrul Gazi, Mimar Sinan, Yunus Emre, Ağcalı, Necip Fazıl, Ilıca, Şazi Bey ve Binevler mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 86'sının yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Onikişubat mahalle

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