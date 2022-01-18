YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

18.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arıcılık yapan Cuma Tat, kovanlarının yakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kızılcaoba Mahallesinde arıcılık yapan Tat'ın yakınları, arı kovanlarının olduğu bölgeden dumanların yükseldiğini görerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tat, gazetecilere, itfaiyenin kısa sürede geldiğini ancak kovanları yanmaktan kurtaramadıklarını söyledi.

Kovanların mevsim itibarıyla boş olduğunu anlatan Tat, yaklaşık 150 kovanının bırakıldığı yerden toplanarak ateşe verildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Elbistan

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:48
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:07
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.