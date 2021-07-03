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Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

03.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Fahrettin Y'yi cami çıkışında öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi avlusunda Fahrettin Y'yi silahla vurularak öldürdüğü iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.Y'nin (80) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fahrettin Y, 30 Haziran'da Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisi'nden çıktığı sırada M.Y'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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