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Kahramanmaraş'ta bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kaymakam Kadir Okatan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanlıkarahasan Mahallesi'nin, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kurul, mahalleye giriş ve çıkışların yeni bir karara kadar durdurulmasını uygun gördü.

Karara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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