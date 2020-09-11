Kahramanmaraş'ta çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çakmak gazı koklayarak fenalaştığı ileri sürülen genç öldü.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla zaman geçiren 17 yaşındaki Ş.K, çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakmak gazından zehirlendiği değerlendirilen genç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çakmak gazı kutularının bulunduğu alanda araştırma yaptı.

