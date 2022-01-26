Kahramanmaraş'ta cami önündeki demir tente kar nedeniyle çöktü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir caminin önündeki demir tente biriken kar yüzünden çöktü.
Selçuklu Mahallesi'ndeki Habib-i Neccar Camisi'nin önünde bulunan tente, cemaatin namaz kıldığı sırada karın ağırlığı dolayısıyla yıkıldı.
Cemaatin namazı, giriş kapısının farklı olduğu bodrum katta kılması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Öte yandan, Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşların ahırlarında da karın etkisiyle çökme meydana geldi.
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