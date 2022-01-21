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Kahramanmaraş'ta çatı çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu

21.01.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çatı çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yoğun kar nedeniyle besi damlarının çökmesi sonucu 12 büyükbaş telef oldu.

Şekeroba Tarımsal Kalkınma Başkanı Bilal Nadir Demir, AA muhabirine, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle Beyoğlu ve Şekeroba mahallelerinde yaklaşık 10 ahırın çatısının çöktüğünü belirtti.

Çökme sonucu ciddi anlamda hasar gören ahırlarda 12 büyükbaşın telef olduğunu ifade eden Demir, birçok kişinin zarar gördüğünü söyledi.

Demir, "Devletimiz sosyal bir devlet. Bize destek çıkacağına inanıyoruz. Devletimizin bu bölgeyi afet bölgesi yapmasını istiyoruz. Devletimiz her zaman yanımızda bu defa da yanımızda olacaktır." diye konuştu.

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