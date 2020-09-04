YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 04.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 21’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 21’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlerde uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 27 şahıs tespit edilip yakalandı.
Operasyon kapsamında cezaevinden firar etmek, silahlı tehdit, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, fuhşa teşvik ve aracılık, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan 21 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 27 şüpheliler emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
Kütahya TOBB’un Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında inceleme
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
20 Traktör hak sahiplerine teslim edildi
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:36
İkindi
16:13
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Demet Eczanesi
Onikisubat
Gemci Eczanesi
Onikisubat
Serkan Eczanesi
Onikisubat
Sıdıka Eczanesi
Dulkadiroglu
Türker Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
CAMİDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ
CAMİDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET EĞİTİMİ
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.