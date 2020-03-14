Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak ve dağlardaki karların erimesi sonucu tarım alanları su altında kaldı, taşkın riskine karşı bazı evler de boşaltıldı.

Nehrin suyunun yükselmeye başlamasıyla mahalle halkının tedirgin olduğunu ifade eden Karaca, "Afşin Kaymakamımız, jandarmamız ve Devlet Su İşlerinden (DSİ) gelen heyetin incelemesi neticesinde nehre yakın evlerin tahliye edilmesine karar verildi. Risk altında bulunan evlerde oturanlar evlerini terk ederek akrabalarının yanına sığındı. Jandarma ve 112 ekipleri her ihtimale karşı köyümüzde nöbet tutuyor. Dileğimiz suyun daha fazla yükselmemesidir." dedi.

