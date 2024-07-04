Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, çıkan orman yangını 14 saatlik havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cennetpınarı Mahallesi kırsalında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, arazöz ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 25 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplam 75 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





