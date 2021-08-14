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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

14.08.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter,10 arazöz ve 100 işçi yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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