Kahramanmaraş'ta "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı

Kahramanmaraş'ta velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı görüşme merkezi açıldı.

Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde hizmet verecek Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, merkezin açılışında, çocukların artık icra yoluyla teslim edilmeyeceğini söyledi.

Çocukların yıpranmasının önüne geçildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Nisan ayı içinde 11 ilde ve daha sonra Haziran ayında da 7 il ve 7 ilçede başlatılan pilot uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesi yararlandı. Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Ayrıca bu merkezlerde içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer alıyor. Çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi alanlar değerlendiriliyor."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan merkezi protokol üyeleri gezerek bilgi aldı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Baro Başkanı Burak Gül ile kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

