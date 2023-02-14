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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 22 kilogram gümüş çalan 3 zanlı yakalandı

14.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta bir gümüşçüden 22 kilogram takı ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş'ta görev yapmaya başladı.

Polis ekipleri, Onikişubat ilçesinde bir gümüşçü dükkanından çaldığı 22 kilogram ağırlığındaki gümüş takı ve ziynet eşyasını valizlerle şehirden çıkarmak isteyen A.K, M.K. ve H.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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