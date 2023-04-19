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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ilk bayram hazırlıkları sürüyor

19.04.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarda alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tarihi Kapalı Çarşı’da bayram hareketliliği sürüyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar deprem sonrası ilk Ramazan Bayramı’na hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermek için çarşıya akın ederken, oluşan kalabalıktan esnafın memnun olduğu gözlemlendi. Esnaf, ürünlerin çeşitlerini çoğaltarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Kapalı Çarşı esnafı Ali Pir, depremden dolayı buruk günler geçtiğini belirterek, “Gün geçtikçe yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya başlıyoruz. Ürünlerimizi ve çeşitlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Biz buradayız. Diğer şehirlerde olan vatandaşlarımız da tekrar Kahramanmaraş’a gelirse daha iyi olur. Hepimizin bu yükü sırtlamamız lazım. Hepimiz birlik olup bu yarayı saracağız Allah’ın izniyle. İşlerimiz de iyi çok şükür” dedi.

Buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade eden Ferdi Kara ise, "Depremden dolayı hepimiz perişan olduk. Bayram geliyor ama buradaki insanlara bayram yok. Yani insanların yardımda bulunması lazım. Buradaki insanların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Çok kötü buralar. Bu ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir felaket, ilk defa böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık. Biz 1999 depremini de yaşadık ama böyle bir felaketi yaşıyoruz. Gerçekten kaybımız da çok. Bayram geliyor ama milletin acısı var" diye konuştu.
Vatandaşlardan Ali Us ise, "İnşallah böyle bir felaket yaşamayız bir daha. En buruk ve hüzünlü Ramazan’ı yaşadık. Ömrümüzün en buruk bayramını yaşayacağız. İnşallah daha sağlıklı bayramlar çıkmak ümidiyle. Hayat devam ediyor" şeklinde konuştu.

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