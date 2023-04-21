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Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ilk bayram namazı

21.04.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ilk bayram namazı idrak edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ilk bayram namazı

Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii’nde kılınan bayram namazına yoğun katılım vardı. Vatandaşlar camiyi doldururken bazıları ise avluda namazını idrak etti. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ve çörek dağıtılırken depremde hayatını kaybeden depremzedeler ise mezarlıklara gitmek için yola çıktı.

Deprem sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar alan daha sonra konteyner kentte yerleştirilen depremzedeler ise bayram namazı sonra bayramlaştı.

“EL ÖPECEK KİMSEMİZ YOK, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Depremde annesini ve babasını kaybettiğini belirten Murat Uncu, “Annemi babamı kaybettim. El öpecek kimsemiz yok, ne yapacağımız bilmiyoruz. Bayram namazımızı kıldık şimdi mezarlığa ziyarete gideceğiz” dedi.
Buruk bir Ramazan Bayramı olduğunu ifade eden Ahmet Aksoy, “Buruk bir Ramazan Bayramı oluyor. Hepimizin içi yandı. Böyle olmasını istemezdik ama başımıza kötü bir doğal afet geldi. Allah geri kalanlara yardımcı olsun. Çoğumuz ailesini kaybetti sevinerekten bayramı kutlayamıyoruz. İçimiz buruk” diye konuştu.

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