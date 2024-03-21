YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören parklardaki bankları öğrenciler yenileyecek

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören parklardaki bankları öğrenciler yenileyecek

AA AA
21.03.2024 14:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afette zarar gören parklardaki bankların yenileri, öğrenciler tarafından yapılacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi ile TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki işbirliği kapsamında, parklardaki oturma grupları, piknik masası, çatılı bankların yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Necati Okay, 6 Şubat depremlerinde, ilçelerindeki parkların birçoğunun hasar gördüğünü, yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Parkların ihtiyacı olan bank, piknik masası ve çatılı bankların yapımı için meslek lisesiyle işbirliği yaptıklarını dile getiren Okay, "300 bankımızın üretimi meslek lisemizde yapılacak. Maliyetleri yarıya düşürüyoruz. Bu iş birliğini devamlı sürdüreceğiz. Bundan sonra üretimlerimizi sürekli bu formülle yapacağız hem eğitime katkı hem belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanma açısından iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da depremden sonra 2 bin 500 okul sırasının üretimini yapan meslek lisesinde şimdi de bank üretiminin yapılacağını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı’da Nevruz kutlandıAğrı’da Nevruz kutlandı
Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandıOğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şahıs samanlıkta yakalandı
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Meslek Lisesi öğrenciler

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:44
İkindi
16:11
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Yeni eczanesi
Afsin
Hacettepe sevimli eczanesi
Goksun
Kazanci eczanesi
Dulkadiroglu
Hacettepe eczanesi
Onikisubat
Şahbaz eczanesi
Onikisubat
Ege mavi eczanesi
Pazarcik
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.