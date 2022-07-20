Kahramanmaraş'ta devrilen forkliftin operatörü öldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti.

Kırsal Boğazören Mahallesi'nde yol yapımında çalışan Yahya Mahzun'un (27) kullandığı forklift devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Yahya Mahzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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