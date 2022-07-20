YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta devrilen forkliftin operatörü öldü

Kahramanmaraş'ta devrilen forkliftin operatörü öldü

20.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta devrilen forkliftin operatörü öldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti.

Kırsal Boğazören Mahallesi'nde yol yapımında çalışan Yahya Mahzun'un (27) kullandığı forklift devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Yahya Mahzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararıFETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
19:58
Yatsı
21:32
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.