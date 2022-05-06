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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

06.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

E.K. (55) idaresindeki 06 BK 3880 plakalı otomobil, Afşin-Göksun kara yolu Yazıköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İstinat duvarına çarpan otomobildeki S.K. (51), M.K. (12) ile M.K.K. (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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