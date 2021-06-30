YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

30.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta düğünde 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir akrabasının düğününde tabancayla 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmak suçundan yargılanan Musa Öz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Musa Öz'ün, ilçeye bağlı kırsal Koçovası Mahallesinde 1 Ağustos 2020 tarihinde katıldığı bir akrabasının düğününde rastgele ateş açması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüne neden olmak suçundan yargılanmasına, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Musa Öz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İddia makamı, sanığın, "çocuğa veya beden-ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Musa Öz ise yakın akrabasının düğününde havaya ateş açtığı sırada mermisinin bittiğini düşünerek silahı yere doğrulttuğunu, bu sırada silahın bir el ateş aldığını, seken merminin ise annesinin kucağında bulunan Sidar'ın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili olası kastla işlemesinden dolayı 25 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, 1 Ağustos 2020 tarihinde çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu küçük çocuk ölmüştü.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmış, Musa Öz dışındaki zanlılar serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridiKanada sıcak hava yüzünden kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
Kahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturduKahramanmaraş'ta açan gelincikler güzel görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:07
Öğle
12:41
İkindi
16:33
Akşam
20:05
Yatsı
21:44

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Avşaroğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Kevser Eczanesi
Dulkadiroglu
Bahadır Eczanesi
Onikisubat
Eda Eczanesi
Onikisubat
Ihlamur Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.