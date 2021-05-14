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Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023 kapsamında 284 hobi evi oluşturuldu

14.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta düzenlenecek EXPO 2023 kapsamında 284 hobi evi oluşturuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 kapsamında, ilk etapta 284 hobi evi oluşturulduğu bildirildi.

Onikişubat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EXPO 2023 projesi ile kentin en az 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamasının hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında, baraj kenarında yer alan bölgede oluşturulan hobi evlerinde vatandaşların hafta sonlarını daha verimli geçirme fırsatı bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evlerinin önündeki 35 ila 60 metrekare aralığında değişen bahçelerde isteyenler sebze ve meyve isteyenler de çeciklerini yetiştiriyor. Bazı aileler sadece hafta sonu bazıları ise şehrin gürültüsünden uzakta kalmayı tercih ederek tam zamanlı kalıyor. Park, basketbol sahası, kafeterya gibi her türlü ayrıntının düşünüldüğü evlerin birinci etabı tamamen satılırken ikinci etabındaki çalışmalar sürüyor. 'Sen değişirsen, dünya değişir' sloganıyla çıktığımız yolda, vatandaşa en iyi hizmeti sunmanın gayretini yaşıyoruz. Hayata geçirilen projelerle şehrimiz, dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. EXPO 2023 ile de hedeflediğimiz dünya sahnesinde hak ettiğimiz yeri alacağız."

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