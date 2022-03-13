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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

13.03.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

KAHRAMANMARŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesindeki Kartal, Söğütlü, Davutlar, Doğanlı Karahasan, Demirciler, Yenioba ve Kuruçay mahallelerinden taşıma ile eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

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