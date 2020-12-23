YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta eğitime tablet desteği

Kahramanmaraş’ta eğitime tablet desteği

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta online eğitime katkı için 55 adet tablet Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temin edilen 55 adet tablet için Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda imza töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta eğitime tablet desteği

Kahramanmaraş’ta online eğitime katkı için 55 adet tablet Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temin edilen 55 adet tablet için Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda imza töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile protokol imzalayarak tabletleri teslim etti.
Balsuyu, yapatığı açıklamada, "Toplumun, milletin geleceğine ışık tutacak gençlerimiz için hediye ettiğimiz tabletlerimizden faydalanmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İnşallah tabletleri kullanan gençlerimiz, hocalarımızın sayesinde faydalanırlar bizde bunun mutluluğunu yaşarız. Malum bizim çatı kuruluşumuz odalar birliğidir. Odalar birliğinin nezaretinde tabletlerimizi Ticaret Borsası olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye ediyoruz" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise Kahramanmaraş’ta şu anda yaklaşık 46 bin öğrencinin online eğitime ulaşamadığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta eğitime tablet desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:05
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Bolat Eczanesi
Onikisubat
Doğan Eczanesi
Onikisubat
Karşıyaka Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.