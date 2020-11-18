YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta “En iyi narkotik polisi anne” projesi

Kahramanmaraş’ta “En iyi narkotik polisi anne” projesi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 18.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi Kahramanmaraş’ta hayata geçirildi.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda ev hanımı anneler katıldı.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, “Güvenlik güçlerimiz narkotik suçların her türlüsüyle mücadele etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi Kahramanmaraş’ta hayata geçirildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda ev hanımı anneler katıldı.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, “Güvenlik güçlerimiz narkotik suçların her türlüsüyle mücadele etmeye devam ediyor. Kentimizdeki her mahallesinde bilinçlendirme faaliyetlerini annelerimizin desteğiyle daha güçlü bir hale bürünecektir. Çocuklarınızın her anının güvenlik güçlerimiz ile paylaşın. Değerli varlıklarımızın uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmesi engellemek için devletimizin desteğini her zaman yanınızda hissedebilirsiniz” dedi.
Vali Coşkun’un konuşmasının ardından narkotik polis memuru Mehmet Akgül, narkotik ile mücadelede annelere videolu anlatımda bulundu.
Projeyle uyuşturucu bağımlısı bireylerin yüzde 90’ına yakının annesinin ev hanımı olduğu belirtilirken, madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ilk sıranın yüzde 47 oran ile kendi evi çıktığı belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:45

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Güzel Hayat Eczanesi
Dulkadiroglu
Sema Eczanesi
Dulkadiroglu
Türker Eczanesi
Dulkadiroglu
Akasya Eczanesi
Onikisubat
Demet Eczanesi
Onikisubat
Mine Eczanesi
Onikisubat
Hayat Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.