Kahramanmaraş'ta engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli

Kahramanmaraş'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerinin 25 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.



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