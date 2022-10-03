Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.B.H'nin kullandığı 46 MA 2073 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımıyla devrildiği bahçeden çıkarıldı.



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