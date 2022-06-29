Kahramanmaraş'ta evlerinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evlerinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagöl Mahallesi'ndeki bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 234 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K ve L.K. karakola götürüldü.



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