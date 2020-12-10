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Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 10.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 hazırlıkları sürüyor

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO 2023 hazırlıklarını görüştü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yıl sonra "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen EXPO 2023 ile ilgili hazırlıklar devam ediyor.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, hazırlıklar konusunda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile videokonferansla yöntemiyle görüştü.

Mahçiçek'ten bilgi alan Briercliffe, Kahramanmaraş'a gelmek için sabırsızlandığını ve hazırlıkların ilerlemesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Mahçiçek de EXPO 2023 için heyecanlı olduklarını belirterek, "AIPH komitesiyle sık sık görüşüyoruz. EXPO 2023 hazırlıkları planlandığı şekilde takviye uygun olarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

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