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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

27.04.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ç'nin (48) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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