Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Harun Özer (28), Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi'nde kayalık alanda fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü mağarada yaralandı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu mağaradan çıkarılan Özer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.