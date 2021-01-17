YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

17.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta fotoğraf çektirirken mağaraya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Harun Özer (28), Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi'nde kayalık alanda fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü mağarada yaralandı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu mağaradan çıkarılan Özer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:47
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Ayşegül Eczanesi
Dulkadiroglu
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Ferhat Eczanesi
Onikisubat
Mehpare Eczanesi
Onikisubat
Mert Eczanesi
Onikisubat
Özcan Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Büyükşehir’den öğretmenlere psikososyal destek

Büyükşehir’den öğretmenlere psikososyal destek

Şehit çocuklarının itfaiyeci olma hayalini belediye gerçekleştirdi

Şehit çocuklarının itfaiyeci olma hayalini belediye gerçekleştirdi

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Hobisiydi mesleği oldu

Hobisiydi mesleği oldu

Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı

Kahramanmaraş'taki müşteri ve çay bahçesi çalışanı arasındaki kavgayla ilgili dava açıldı

Yangında zarar gören evin çatısı onarıldı

Yangında zarar gören evin çatısı onarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.