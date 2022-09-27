YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

27.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin, internet üzerinden tanıştığı İ.Y. tarafından çağrıldığı adreste 3 kişi tarafından gasbedildiği, 2 cep telefonunun çalındığı ve kredi kartından yüklü miktarda başka hesaplara para transferi yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, olayla ilgili İ.Y, B.Y. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, mağdur kişiye ait kimlik, kredi kartı, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandıKahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürpriziSinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıMardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş gasp

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:28
İkindi
15:51
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.