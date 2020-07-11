Kahramanmaraş'ta gelinler için altın işlemeli maske üretildi

İSMAİL HAKKI DEMİR - Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işleyerek yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu.

Sektörün öncü kentlerinden Kahramanmaraş'ta, ağırlıklı olarak "22 ayar" altın işlemeciliği yapıp Türkiye'nin her yerinde vitrinleri süsleyen kuyumcu esnafı, Kovid-19'dan korunmak için hayati önem taşıyan maskeye düğün hazırlığını sürdüren çiftler için yeni bir anlayış kazandırdı.

Bir kuyumcu, normal yaşamda olduğu gibi düğün ve nikah töreni sırasında da takılması zorunlu olan maskeleri altınla kapladı.

İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyumcu, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı.

Kuyumcunun ortaklarından da olan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oda yönetimi ve kuyumcu esnafıyla birlikte aldıkları kararla "altın süslemeli maske" dönemini başlattıklarını söyledi.