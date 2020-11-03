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Kahramanmaraş’ta gıda taşıyan araçlara denetim

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kente çevre il ve ilçelerden gıda taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Adana, Gaziantep ve Kayseri güzergahlarındaki şehir girişlerinde araçlara yönelik künye kontrollerini gerçekleştirdi.15 personel ve hava aracı ile yapılan kontroller, Hal Kanunu kapsamında gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta gıda taşıyan araçlara denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kente çevre il ve ilçelerden gıda taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Adana, Gaziantep ve Kayseri güzergahlarındaki şehir girişlerinde araçlara yönelik künye kontrollerini gerçekleştirdi.
15 personel ve hava aracı ile yapılan kontroller, Hal Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin kayıt sisteminde yer almayan sürücülere uyarılar yapılırken taşıma, yükleme ve sevkiyat konularında pandemi kurallarının da uygulanması istendi.
Denetimlerin farklı zamanlarda devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta gıda taşıyan araçlara denetim

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