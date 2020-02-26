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Kahramanmaraş’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.02.2020 20:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi'ndeki özel okulda öğrenim gören 8 öğrenci dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Yedikleri gıdadan zehirlendikleri tespit edilen öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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