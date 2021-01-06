YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor

Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.01.2021 16:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor.Alabalık üretiminde Türkiye’de İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta, tatlı su balığının yanı sıra deniz balığı da tüketiliyor.Onikişubat ilçesi Şazibey Halk Pazarındaki balıkçı İbrahim Sarı, kentte hamsi tüketiminin arttığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor.
Alabalık üretiminde Türkiye’de İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta, tatlı su balığının yanı sıra deniz balığı da tüketiliyor.
Onikişubat ilçesi Şazibey Halk Pazarındaki balıkçı İbrahim Sarı, kentte hamsi tüketiminin arttığını söyledi. Sarı, “Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre aynı seyrediyor. Hamsinin kilosu 25 lira. Balıklara zam yok, denizden çıkan balık 10 saat sonra kentimize geliyor. Günlük bir buçuk ton hamsi geliyor ve bir günde tükeniyor" dedib

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:43
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Erdi Eczanesi
Dulkadiroglu
Güleryüz Eczanesi
Dulkadiroglu
Dilara Eczanesi
Onikisubat
Kaytan Eczanesi
Onikisubat
Şahbaz Eczanesi
Onikisubat
Yavuz Selim Eczanesi
Onikisubat
Atlas Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.