YURTHABER
  4. Kahramanmaraş'ta hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hasta yakınlarının çantasını çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta özel hastanelerde hasta yakınlarının çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel hastanelerde yaşanan çanta hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şerafettin B. olduğunu belirledi. Şüpheli, hastanede keşif amaçlı dolaşırken gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Şerafettin B'nin, emniyette yapılan sorguda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalıntı bir çanta ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Kahramanmaraş’ta kumar operasyonuKahramanmaraş’ta kumar operasyonu
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanta Hırsız yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:43
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Yücel Eczanesi
Dulkadiroglu
Ege Eczanesi
Onikisubat
Gül Eczanesi
Onikisubat
Nimet Eczanesi
Onikisubat
Vural Eczanesi
Onikisubat
Mürsel Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.