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Kahramanmaraş'ta hayırsever vatandaş, fırından gün boyu ücretsiz ekmek dağıttırdı

18.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hayırsever vatandaş, fırından gün boyu ücretsiz ekmek dağıttırdı

KARAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayırsever bir vatandaş, mahalle fırınından gün boyu ücretsiz ekmek dağıtımı yaptırdı.

Yunusemre Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde faaliyet gösteren fırına gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, fırında üretilen tüm ekmeklerin parasını ödeyerek gün boyu ücretsiz dağıtılmasını istedi.

İşletme sahibi Öztürk Yıldırım, AA muhabirine, hayırsever vatandaşın fırında üretilen tüm ekmeklerin parasını ödeyip ortadan kaybolduğunu söyledi.

Tanımadığı kişinin böyle bir davranışta bulunmasının herkesi olduğu gibi kendisini de şaşkına çevirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fırınımıza gelen bir vatandaş, ürettiğiniz ekmekleri hayrına ücretsiz verdireceğini söyledi. Sebebini sorduğumda, önceden ekonomik durumlarının iyi olmamasından dolayı ekmek bulmakta zorlandıklarını hatta komşularının duvara bıraktıkları bayat ekmekleri yemek zorunda kaldıkları günler olduğunu belirterek, 'ekmeğin kıymetini en iyi ben bilirim, o yüzden vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek yedirmek istiyorum' dedi. Fırını kapattırıp ekmeği ücretsiz bir şekilde dağıttırdı. Hayırsever vatandaşımızdan Allah razı olsun. Kim olduğunu bilmiyorum. 'Aldığı ekmek karşılığında para vermek isteyen olursa ne yapalım' diye sordum, o da borç defterindeki alacaklardan düşmemi istedi. Böylelikle borcu olan vatandaşlarımızın da borcunu kapatmış oldu. Allah razı olsun, hayrını kabul etsin."

Vatandaşlar da hayırseverden Allah'ın razı olmasını diledi.

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