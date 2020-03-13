YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş’ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı

Kahramanmaraş’ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 13.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı Komisyonu, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarlarının tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı.

Kahramanmaraş’ın 3 ilçesindeki hayvan borsası ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarları, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı geçici süreyle kapatıldı.
Kahramanmaraş Hayvan Sağlığı Komisyonu, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan pazarlarının tedbir amaçlı olarak kapatılmasını kararlaştırdı. Geçici süreyle kapatılan hayvan borsalarına hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.
Konuyla ilgili İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararında, Kahramanmaraş çevresindeki 6 ilde şap hastalığı çıktığı, hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması ve hastalığın Kahramanmaraş’taki hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması nedeniyle Elbistan, Göksun ve Onikşubat ilçelerindeki hayvan borsaları ile diğer ilçelerdeki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin ikinci bir karara kadar kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan, Elbistan’da şap hastalığına karşı başlatılan şap aşısı kampanyası çerçevesinde hayvanların yüzde 50’sinden fazlasının aşılandığı ve aşılama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden kaçak motor operasyonu

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

Melike Hatun Camii virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Melike Hatun Camii virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından verildi

Öğrencilere başarı belgeleri protokol tarafından verildi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:47
İkindi
16:07
Akşam
18:44
Yatsı
19:59

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Elif Eczanesi
Onikisubat
Nar Eczanesi
Onikisubat
Poyraz Eczanesi
Dulkadiroglu
Sıhhat Eczanesi
Onikisubat
Tuna Eczanesi
Dulkadiroglu
Yıldırım Eczanesi
Dulkadiroglu
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta akarsuda kaybolan çocuk bulundu, babası aranıyor

Kahramanmaraş’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Aslanbey’in oğlundan İl Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.