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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 40 şüpheliden 32'si tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda yakalanan 40 şüpheliden 32'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 40 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezindeki hırsızlık olaylarındaki suçluların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araştırma ve incelemelerin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 57 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 40 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 otomobil, 8 cep telefonu, 7 motosiklet, 50 güvercin, 2 laptop, 2 akıllı saat, bisiklet, bir miktar ziynet eşyası, bir miktar para, çok sayıda market malzemesi, yüklü miktarda inşaat malzemesi, ev ve iş yeri eşyası ile hırsızlık yapmakta kullanıldığı değerlendirilen suç aletleri ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartlıyla 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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