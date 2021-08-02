YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

02.08.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Burak Gündüz (31) idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil ile Durdu Mehmet Yıldız'ın kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobil, Ekinözü yolu Taşburun Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve beraberlerindeki E.B. (19), Y.T. (47), M.G. (28) ile Ü.T. (22) yaralandı.

Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERŞeyma Subaşı'ya büyük tepki!Şeyma Subaşı'ya büyük tepki!
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:44
İkindi
16:32
Akşam
19:47
Yatsı
21:16

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Avşaroğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Sümen Eczanesi
Dulkadiroglu
Arslantürk Eczanesi
Onikisubat
Ayşin Eczanesi
Onikisubat
İnceer Eczanesi
Onikisubat
Merve Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.