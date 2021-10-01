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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

01.10.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman S. idaresindeki 46 MA 1343 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda, İsa E. yönetimindeki 44 NY 290 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile Zehra E. ve Fatma D. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsa E. ile Fatma D’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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